У секторі Гази знайшли неушкоджений саркофаг римської епохи

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CNN

У секторі Гази, на місці некрополя, якому близько двох тисяч років, археологи відшукали свинцевий саркофаг римської епохи.

Про це пише CNN.

За словами директора відділу розкопок і музеїв Палестинського Міністерства туризму та старожитностей Джехада Ясіна, імовірно, саргофаг належав видатній людині.

«Стан збереження саркофага є винятковим, оскільки він залишився запечатаним і закритим», — йдеться у заяві його відомства.

CNN

Зараз труну ексгумували для проведення археологічного аналізу для ідентифікації кісток. Цей процес займе близько двох місяців.

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