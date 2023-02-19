У секторі Гази знайшли неушкоджений саркофаг римської епохи
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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CNN
У секторі Гази, на місці некрополя, якому близько двох тисяч років, археологи відшукали свинцевий саркофаг римської епохи.
Про це пише CNN.
За словами директора відділу розкопок і музеїв Палестинського Міністерства туризму та старожитностей Джехада Ясіна, імовірно, саргофаг належав видатній людині.
«Стан збереження саркофага є винятковим, оскільки він залишився запечатаним і закритим», — йдеться у заяві його відомства.
Зараз труну ексгумували для проведення археологічного аналізу для ідентифікації кісток. Цей процес займе близько двох місяців.
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