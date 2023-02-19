Експрезидент США Картер прийняв рішення отримувати хоспісну допомогу

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Колишній президент США Джиммі Картер вирішив провести час, що йому залишився, вдома і отримувати хоспісний догляд. В останні роки Картер багато хворів, зокрема в нього виявили меланому, метастази якої поширилася в печінку та мозок.

Про це пише BBC.

До цього Картер кілька разів проходив курси лікування, але наразі госпіталізувати його не будуть. «Його повністю підтримує сімʼя та медичні працівники. Сімʼя Картера просить забезпечити недоторканність її приватного життя та вдячна за побоювання, висловлені багатьма його шанувальниками», — сказано у заяві його родини.

Джиммі Картер, якому зараз 98 років, був обраний на пост президента від Демократичної партії та очолював Білий дім протягом одного терміну, з 1977 по 1981 рік. Після відставки він продовжив займатися гуманітарними проєктами у рамках Картерівського центру. У 2002 році Картер отримав Нобелівську премію миру.