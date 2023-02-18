У горах Еквадору знайшли новий вид жаб, який назвали на честь письменника Джона Толкіна

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Universidad San Francisco de Quito

У горах Еквадору знайшли раніше невідомий вид жаб, який назвали на честь письменника-фантаста Джона Роналда Толкіна, автора книг «Гобіт» і «Володар перснів».

Про це пише Live Science.

Ідеться про новий вид річкової жаби з блідо-рожевими очима та пальцями із золотистими та чорними цятками, що виглядає так, ніби вона прибула просто із Середземʼя — ось чому дослідники, які виявили цей вид, назвали його Hyloscirtus tolkieni на честь Джона Толкіна.

«Новий вид жаб має дивовижне забарвлення, здається, що він живе у всесвіті фантазій, подібних до тих, що створив Толкін», — заявив директор Музею зоології Університету Сан-Франциск Дієго Сіснерос-Ередіа.

Жаба має довжину 6,5 сантиметра та сірувато-зелений колір. Пальці рук і ніг жаби покриті чорними та золотистими цятками й широкими смугами на шкірі. Істота може похвалитися привабливими курно-рожевими очами з чорними райдужками, які нагадали дослідникам потойбічних тварин з фентезійних світів Толкіна.

Учені виявили H. tolkieni в національному парку Ріо-Негро-Сопладора. Це майже невивчений район первозданного парамо (альпійська тундра) та хмарного лісу, що охороняється з 2018 року і займає понад 75 тисяч гектарів. Як і інші види річкових жаб, ця істота живе в чистих гірських річках і струмках високогірних Анд.