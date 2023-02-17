Комітет Ради рекомендував парламенту ухвалити закон про медичний канабіс

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Комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації рекомендував парламенту ухвалити закон про легалізацію використання канабісу в медичних цілях.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Комітет запропонував передбачити виробництво нарковмісних ліків лише з конопель для медичних цілей. Крім того, прямо в законі пропонується визначити вміст тетрагідроканабінолу в коноплях для промислових цілей на рівні не вище за 0,3%, а для медичних конопель — відповідно вище за 0,3%. Також нардепи запропонували вивести коноплі для промислових цілей з-під дії закону про обіг наркотичних засобів, що повністю відповідає Конвенції ООН про наркотики 1961 року.

Також у документі пропонується дозволити визначати вміст тетрагідроканабінолу в коноплях для медичних цілей в державних лабораторіях, а в коноплях для промислових цілей — в лабораторіях будь-якої форми власності.

Таким чином Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити документ у першому читанні і зобовʼязався підготувати цей документ до другого читання з урахуванням пропозицій підкомітетів Комітету з питань охорони здоровʼя, фармації та фармацевтичної діяльності, а також адаптувати його до відповідних положень права Європейського Союзу та міжнародних правових зобовʼязань України в сфері європейської інтеграції.