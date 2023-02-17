Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України запрацює в липні

Новини

Офіс генерального прокурора

Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України почне функціонувати в липні в Гаазі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ми розпочали процес. Трибунал — це другий крок, а перший — мати можливість зібрати докази злочину агресії та щоб прокурори їх структурували. Тому ми висунули ідею створення Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії проти України. Повністю він запрацює з липня цього року», — повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час пресконференції в Брюсселі.

За його словами, Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії проти України приєднається до спільної слідчої групи, створеної за участю 6 країн-членів ЄС, України та за підтримки Міжнародного кримінального суду. Його мета — збереження та зберігання доказів для майбутніх судових процесів.

Крім того, у пʼятницю премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час візиту до Києва заявив, що протягом року в співпраці з Міжнародним кримінальним судом його уряд відправить в Україну дві додаткові судово-слідчі місії для збору доказів російських воєнних злочинів.