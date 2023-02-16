Підтримка росії стане «альбатросом на китайській шиї». Провідні світові медіа про війну 16 лютого

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«Бабель»

Дні довкола роковин широкомасштабного російського вторгнення в Україну будуть повні свідчень непорушності західної підтримки України ― так, уже завтра розпочнеться Мюнхенська безпекова конференція, на якій політики з союзних Україні держав, зокрема віцепрезидент США Камала Гарріс, запевнятимуть Київ у своїй готовності підтримувати Україну скільки доведеться. Джо Байден відвідає Польщу ― що символічно і тому, що Польща колись належала до орбіти впливу Москви, і тому, що зараз це один із форпостів НАТО й найактивніших союзників Києва. У десятках заяв звучали й ще звучатимуть твердження, що путін не має шансів перемогти в цій війні, тому має відмовитися від своїх загарбницьких планів. От тільки сам російський диктатор, як пише політичний оглядач CNN Стівен Колінсон у статті на сайті своєї медіакомпанії, з цим навряд чи згоден. І переконати путіна в тому, що він на шляху до програшу, є головним і найскладнішим завданням Заходу.

Путін часто керувався в поглядах на світ якоюсь своєю логікою, пише Колінсон. І те, що збоку виглядає як економічний занепад росії з її дипломатичною ізоляцією, як бездумне використання недооснащених військ і відчайдушні спроби бодай якось зашкодити Україні, в Кремлі можуть бачити як тимчасові й незначні складнощі. Саме тому перемога над окупантом має бути рішучою й переконливою настільки, щоб навіть у росіян не склалося враження, що вони мають шанси перемогти цивілізований світ. Колінсон пише про найбільшу надію путіна ― на те, що демократичні суспільства Заходу «втомляться» від війни та підтримки України й це змінить баланс на користь росії. Однак доки це, ймовірно, й станеться, Україна отримає ще величезні партії зброї ― й саме росія виглядає такою, яка близька до нищівної поразки. Найбільша надія росіян ― це Китай, якому вигідна концентрація уваги Вашингтону на проксі-війні з росією. Тому, припускає Колінсон, хоча Пекіну й соромно за такого «стратегічного партнера»-самодура, він усе ж може подати руку ослаблим росіянам у вигляді фінансової та збройної допомоги, щоб ті повоювали трохи ще.

Передбачаючи такий розвиток подій, західні дипломати вже активно працюють із офіційним Пекіном, аби віднадити його від такої ідеї. Заступниця держсекретаря США Венді Шерман днями застерегла Китай, що підтримка путіна в довгостроковій перспективі принесе Піднебесній лише втрати й розчарування. «Ви завершите з альбатросом на власній шиї, ― сказала вона китайській стороні на зустрічі в США, посилаючись на американську приказку про тягар провини, яка, ніби мертвий альбатрос довкола шиї, заважає вільно рухатись. ― Українці завдадуть путіну стратегічної поразки. І в тих, хто підтримував це злочинне вторгнення, залишиться тільки оберемок проблем».

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