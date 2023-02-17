Apple випустила бета-версію iOS 16.4 для розробників. Там є нові функції для української мови

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Apple випустила бета-версію iOS 16.4 для розробників. У ній розширили можливості для друку українською.

Про це пише The Verge.

Тепер на смартфорнах компанії доступне «предиктивне введення», яке пропонує варіанти закінчення слів і фраз, а також набір тексту свайпами («ковзання для вводу»).

Крім того, у бета-версії зʼявилися нові емодзі. Ось як вони виглядатимуть:

Оновлення під назвою WebKit дозволить застосункам надсилати сповіщення: вони проситимуть користувачів увімкнути push-сповіщення — наприклад, кнопку «Підписатися», і ці дозволи відображатимуться поряд з іншими програмами в налаштуваннях сповіщень.