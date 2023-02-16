Королівський монетний двір Великої Британії випустив монету з Альбусом Дамблдором і королем Карлом III

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The Royal Mint

Королівський монетний двір Великої Британії випустив монету з Альбусом Дамблдором. На ній також зображений король Карл III. Номінал монети — 50 пенсів.

Про це повідомляє BBC.

Монета є третьою в серії, присвяченій 25-річчю видання «Гаррі Поттера і філософського каменю». Королівський монетний двір заявив, що це одна з небагатьох його колекцій, де зміниться портрет монарха.

The Royal Mint

Дві попередні монети серії містили портрет покійної королеви Єлизавети II, на них також були зображені Гоґвортс і сам Гаррі Поттер. На всіх трьох монетах розмістили малюнки художника Джима Кея, який створив перше повністю ілюстроване видання «Гаррі Поттера і філософського каменю».