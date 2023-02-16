У Сеулі прибирають спеціальні паркувальні місця для жінок. Їх замінять на «сімейні»

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У південнокорейській столиці Сеулі вирішили прибрати спеціальні місця для жінок на парковках. Їх замінять на місця для сімей.

Про це пише BBC.

Такі місця ввели у 2009 році для безпеки жінок після багатьох сексуальних злочинів на парковках, особливо в підвальних приміщеннях. Тоді вирішили, що 10% паркувальних місць мають бути виділені окремо для жінок. Їх також намагалися розміщати неподалік входу до будівель, щоб жінки могли швидко потрапити до місця призначення і не ходили по темних підвальних парковках.

Але чинний мер Сеулу вирішив відмовитися від такої практики та перетворити жіночі паркувальні місця на сімейні. Там зможуть паркуватися вагітні жінки або жінки, які подорожують із дітьми. Самі ж жінки незадоволені таким рішенням і зазначають, що тепер не почуватимуться в безпеці.

Урядові дані за 2021 рік показують, що дві третини насильницьких злочинів на парковках були саме сексуальними: домаганнями та зґвалтуваннями.

Цей крок називають продовженнями антифеміністичної політики, яку провадить чинний уряд країни. Чоловіки вже тривалий час скаржаться на те, що політика, спрямована на інтереси жінок, для них є нібито дискримінаційною. Уряд уже прибрав термін «гендерна рівність» із навчальної програми та намагається розпустити Міністерство з питань гендерної рівності.