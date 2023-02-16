ЄБРР погіршив прогноз економічного зростання України до 1%

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Європейський банк реконструкції та розвитку порівняно з вереснем 2022 року погіршив прогноз зростання економіки України з 8% до 1%.

За їх підрахунками, економіка України й надалі страждатиме від війни.

«Якщо не відбудеться значних стратегічних змін на полі бою, зростання ВВП України [навіть] у 2024 році, найімовірніше, буде млявим, але принаймні позитивним», — йдеться в регіональному звіті банку.

За оцінками ЄБРР, у 2023 році реальний обсяг виробництва в Україні стабілізується на рівні 70% від довоєнного рівня.

Інфляція в Україні залишиться набагато вищою за цільовий рівень 5%.

Лідерами з економічного зростання в регіоні Східної Європи та Кавказу залишаться Грузія та Вірменія, але його темпи сповільняться у два-три рази, як порівняти з минулим роком.