ЄБРР погіршив прогноз економічного зростання України до 1%
- Автор:
- Софія Телішевська
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Giorgio Trovato / Unsplash
Європейський банк реконструкції та розвитку порівняно з вереснем 2022 року погіршив прогноз зростання економіки України з 8% до 1%.
За їх підрахунками, економіка України й надалі страждатиме від війни.
«Якщо не відбудеться значних стратегічних змін на полі бою, зростання ВВП України [навіть] у 2024 році, найімовірніше, буде млявим, але принаймні позитивним», — йдеться в регіональному звіті банку.
За оцінками ЄБРР, у 2023 році реальний обсяг виробництва в Україні стабілізується на рівні 70% від довоєнного рівня.
Інфляція в Україні залишиться набагато вищою за цільовий рівень 5%.
Лідерами з економічного зростання в регіоні Східної Європи та Кавказу залишаться Грузія та Вірменія, але його темпи сповільняться у два-три рази, як порівняти з минулим роком.
- У 2022 році Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестував в Україну €1,7 мільярда та мобілізував ще €200 мільйонів через партнерські банки. У 2023 році ЄБРР збереже обсяги інвестицій в Україну.