Британська розвідка вважає малоімовірною розширену повітряну кампанію рф проти України
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Військово-повітряні сили росії продовжують розгортати таку ж кількість літаків у війні з Україною, як і протягом багатьох попередніх місяців, повідомляють у британській розвідці.
За даними Міноборони Великої Британії, активність авіації окупантів зараз приблизно відповідає середньодобовому показнику, який спостерігається з літа 2022 року.
Британці підрахували, що ВПС росії має орієнтовно 1 500 військових літаків з екіпажем, а з початку повномасштабного вторгнення вони втратили понад 130 машин.
«Однак малоймовірно, що ВПС [росії] зараз готуються до різко розширеної повітряної кампанії, оскільки за поточних обставин на полі бою вони, імовірно, зазнають невиправданих втрат в авіації», — зазначають у розвідці Великої Британії.
Варто зазначити, що з 1 500 літаків далеко не усі справні. У кожній армії світу передбачено, що 30% авіапарку — це літаки, які проходять плановий техогляд або стоять на ремонті.
- Водночас видання The Financial Times із посиланням на представників західної розвідки писало, що російські сухопутні сили виснажені, тож рф може зробити ставку на авіацію.
- Під час зустрічі у форматі «Рамштайн» 14 лютого міністр оборони США Ллойд Остін також наголосив на загрозі від Військово-повітряних сил росії.
- Питання надання Україні бойової авіації обговорювали на зустрічі у форматі «Рамштайн» 14 лютого, проте наразі союзники не вважають його нагальним, віддаючи перевагу питанням боєприпасів і систем ППО.