Британська розвідка вважає малоімовірною розширену повітряну кампанію рф проти України

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Reuters

Військово-повітряні сили росії продовжують розгортати таку ж кількість літаків у війні з Україною, як і протягом багатьох попередніх місяців, повідомляють у британській розвідці.

За даними Міноборони Великої Британії, активність авіації окупантів зараз приблизно відповідає середньодобовому показнику, який спостерігається з літа 2022 року.

Британці підрахували, що ВПС росії має орієнтовно 1 500 військових літаків з екіпажем, а з початку повномасштабного вторгнення вони втратили понад 130 машин.

«Однак малоймовірно, що ВПС [росії] зараз готуються до різко розширеної повітряної кампанії, оскільки за поточних обставин на полі бою вони, імовірно, зазнають невиправданих втрат в авіації», — зазначають у розвідці Великої Британії.

Варто зазначити, що з 1 500 літаків далеко не усі справні. У кожній армії світу передбачено, що 30% авіапарку — це літаки, які проходять плановий техогляд або стоять на ремонті.