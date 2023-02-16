Голова Світового банку йде у відставку через розбіжності з Білим домом

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Президент Світового банку Девід Малпасс збирається достроково залишити свою посаду наприкінці червня. Відповідна заява опублікована в LinkedIn.

«Я повідомив Раду директорів групи Світового банку про свій намір піти у відставку в кінці фінансового року», – написав Малпасс.

Reuters пише, що звільнення продиктоване розбіжностями у кліматичних питаннях між Білим домом і Малпассом.

Свою роботу Малпасс почав у 2019 році, ще за каденції Трампа, а пʼятирічний термін його повноважень мав закінчитися у квітні 2024 року.

Однак у вересні 2022 року Малпасс потрапив під шквал критики, коли не зміг пояснити свою позицію щодо зміни клімату.

На тижні клімату в Нью-Йорку його спитали, чи погоджується він з науковим консенсусом про те, що спалювання людиною викопного палива швидко та небезпечно нагріває планету.

«Навіть не знаю, — відповів тоді Малпасс. — Я не вчений».