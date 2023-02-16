Голова Світового банку йде у відставку через розбіжності з Білим домом
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент Світового банку Девід Малпасс збирається достроково залишити свою посаду наприкінці червня. Відповідна заява опублікована в LinkedIn.
«Я повідомив Раду директорів групи Світового банку про свій намір піти у відставку в кінці фінансового року», – написав Малпасс.
Reuters пише, що звільнення продиктоване розбіжностями у кліматичних питаннях між Білим домом і Малпассом.
Свою роботу Малпасс почав у 2019 році, ще за каденції Трампа, а пʼятирічний термін його повноважень мав закінчитися у квітні 2024 року.
Однак у вересні 2022 року Малпасс потрапив під шквал критики, коли не зміг пояснити свою позицію щодо зміни клімату.
На тижні клімату в Нью-Йорку його спитали, чи погоджується він з науковим консенсусом про те, що спалювання людиною викопного палива швидко та небезпечно нагріває планету.
«Навіть не знаю, — відповів тоді Малпасс. — Я не вчений».
- За даними Reuters, на вакантну посаду розглядають Саманту Пауер (голова USAID), Раджива Шаха (колишній голова USAID, зараз – президент Фонду Рокфеллера), Мінуш Шафік (президентка Лондонської школи економіки), Воллі Адейемо (заступник міністра фінансів США). Попередник Малпасса Джим Ен Кім очолював Світовий банк сім років — з 2012 до 2019-го.