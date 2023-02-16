Twitter дозволив рекламувати канабіс у США

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Leon Neal / Staff

Twitter став першою соціальною мережею, яка дозволить компаніям, що займаються медичним канабісом, рекламувати свої бренди та продукти у США, повідомляє Reuters.

Раніше компанія дозволяла рекламувати лише продукти із CBD (канабідіолом), тоді як інші соціальні медіаплатформи, включно із Facebook, Instagram і TikTok, дотримуються політики заборони реклами канабісу, оскільки марихуана залишається незаконною на федеральному рівні.

Однак дедалі більше штатів у США дозволяють продаж рекреаційного канабісу, наразі йдеться про 21 штат.

Компанії з продажу канабісу та медичної марихуани назвали це рішення Twitter «значною перемогою» і висловили сподівання, що інші соцмережі наслідуватимуть цей приклад.

Утім, певні обмеження реклами продуктів і послуг щодо канабісу все ж залишаться. Як зазначає Axios, реклама не може безпосередньо «рекламувати або пропонувати продаж канабісу», за винятком певних продуктів CBD. Існують також обмеження, повʼязані з віком і місцеперебуванням аудиторії, на яку націлена реклама.