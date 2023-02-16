Росіяни вночі вдарили по Україні 32 ракетами, ППО збила половину

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Reuters / «Бабель»

Росіяни вночі атакували Україну дронами та ракетами, більшість із яких знищила ППО. Є влучання на півночі та заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Окупанти дещо змінили тактику, тепер вони проводять активну розвідку, застосовуючи фальшцілі. Утім, як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, ППО впоралася з більшістю ворожих ракет і БпЛА.

У Львівській області зафіксували удар по обʼєкту критичної інфраструктури. «Постраждалих чи жертв унаслідок атаки немає», — повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Рятувальники загасили пожежу на місці влучання.

Повітряне командування ЗСУ уточнило, що вночі ППО знищила 16 із 32 ворожих ракет.

Росіяни застосували 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22М3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 із двох літаків тактичної авіації Су-35 із району Мелітополя.

Знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» і дві керовані авіаційні ракети Х-59.