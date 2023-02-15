У Покровську завершили рятувальну операцію — від російського обстрілу загинули троє людей

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Павло Кириленко / Facebook

У місті Покровськ Донецької області, яке росія вранці 15 лютого обстріляла ракетами, завершили рятувальну операцію, кількість загиблих зросла до трьох.

Про це ввечері 15 лютого повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Ще 11 людей поранені. Серед поранених одна людина в тяжкому стані, вона в лікарні в одній із сусідніх областей. Загалом обстріл пошкодив чотири багатоповерхівки та школу.