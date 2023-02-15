У Данії знайшли найстарішого в Європі їжака. Але його загриз пес

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У Данії британські дослідники знайшли найстарішого в Європі їжака. Йому було 16 років, коли він загинув кілька років тому від укусів собаки.

Про це повідомляє The Guardian.

Вчені звернули увагу, що в деяких країнах чисельність європейських їжаків останніми роками значно скорочується. Науковці Оксфордського університету з данськими колегами вирішили зʼясувати, скільки ці тварини живуть і що впливає на тривалість їхнього життя. Вчені проаналізували тіла майже 700 мертвих європейських їжаків, яких волонтери збирали по всій Данії. Вік визначали за підрахунком ліній росту на зрізах нижніх щелеп тварин, подібно до встановлення віку дерев за річними кільцями.

Дослідники дійшли висновку, що в середньому їжаки живуть 21 місяць. Найстарішим із досліджених виявився їжак Торвальд, який прожив 16 років і на сім років побив попередній рекорд. Він помер у реабілітаційному центрі, куди потрапив після нападу собаки.

Також вчені зʼясували, що більша частина їжаків загинула під час переходу доріг, причому пік смертей припадає на липень, коли самці та самки долають великі відстані, намагаючись знайти пару. Ще 22% померли в реабілітаційних центрах, а 22% померли природною смертю в дикій природі.