Міноборони Британії: У війну з Україною залучено 97% усієї російської армії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Наразі 97% російської армії залучено у війну проти України. При цьому виснаження ворожих військ — на рівні Першої світової війни.
Так оцінив ситуацію міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в ефірі ВВС Radio 4.
«Зараз ми оцінюємо, що 97% російської армії, майже вся російська армія перебуває в Україні», — сказав він.
Коментуючи наступальну стратегію Москви, Воллес заявив, що росія не змогла зібрати єдину силу, щоби «пробити» оборону України — «ми просто бачили зусилля, спрямовані на просування вперед»Як зазначив очільник оборонного відомства Британії, це дорого обійшлося російській армії.
Міністр оборони Британії вважає, що у російських лідерів або «прогалина в реальності», або вони «не поважають життя своїх людей».
«Якщо 97% російської армії зараз залучено у війну проти України, із дуже-дуже високим рівнем «вибуття», потенційно її боєздатність знижена на 40%, а майже дві третини її танків знищені або зламані, це безпосередньо впливає на безпеку Європи», — зазначив він.