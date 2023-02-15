У Новій Зеландії стався потужний землетрус — загиблих немає

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В акваторії протоки Кука, що розділяє Північний та Південний острови Нової Зеландії, стався землетрус магнітудою 5,7. Про це 15 лютого повідомила Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів був за 98 кілометрів на північний захід від міста Лоуер-Хатт, неподалік Веллінгтону.

За інтенсивністю землетрус оцінюється як «руйнівний», але повідомлень про руйнування не надходило.

Жителі повідомили, що відчували тремтіння землі впродовж 10—20 секунд, порівнюючи це з колоною гігантських вантажівок.

Землетрус стався під час ліквідації наслідків руйнівного циклону, який забрав життя чотирьох людей і завдав великої шкоди Північному острову.