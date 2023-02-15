Генштаб: Армія росії наступає на пʼяти напрямках і втратила майже 700 військових за добу

Новини

Російські війська продовжують наступ на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів поблизу понад 20 населених пунктів. Серед них — Гряниківка на Харківщині; Невське, Кремінна і Білогорівка на Луганщині; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне та Первомайське, Марʼїнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар і Пречистівка на Донеччині.

Українська авіація за добу вісім разів ударила по скупченнях окупантів та їхньої військової техніки. Ракетники й артилеристи ЗСУ влучили по пункту управління росіян, шести складах боєприпасів і двох станціях радіоелектронної боротьби.

Армія росії за минулу добу втратила приблизно 690 військових, чотири танки, сім бойових броньованих машин і чотири артилерійські системи. Загалом в Україні вже загинули 139 770 росіян.