Песимістичний і оптимістичний прогнози подальшого перебігу бойових дій. Провідні медіа світу про війну 14 лютого

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«Бабель»

Профільне видання Defense News зібрало думки експертів щодо того, як далі розгортатимуться події в російсько-українській війні. Переважна більшість із них (опитували в основному фахівців із Заходу) стверджують, що бойові дії триватимуть іще роки. Також ця війна виявиться дорогою ― і в плані грошей, і в плані кількості зброї та людських жертв. Європейські та американські платники податків багато заплатять за підтримку України, однак ще більше може витратити росія, якій в результаті війни загрожує економічний колапс. Головне, від чого залежатиме, чи переможе Україна у війні, на думку співрозмовників Defense News, ― це американський Конгрес. Лише він може надати Києву більше зброї тут і тепер, або ж перекрити потік допомоги. Наймогутніші європейські союзники України діють у фарватері США, тож усі вони рівнятимуться на Вашингтон. Його ж поведінка значно залежатиме від того, як покажуть себе ЗСУ в найближчі місяці. Втім, якщо українську армію супроводжуватиме успіх, це не означатиме, що найгірше у війні вже позаду, застерігає, зокрема, Бенджамін Дженсен із Центру стратегічних та міжнародних досліджень (США). Коли одна зі сторін відверто програє, вона вдається до відчайдушних кроків. «У війнах на Близькому Сході навіть відносно розвинені й багаті держави через бойові невдачі зрештою вдавалися до невибіркових бомбардувань цивільних обʼєктів, застосування хімічної зброї чи закидання поля бою хвилями погано навчених і озброєних солдатів, ― каже Дженсен. ― Тому якщо програватиме росія, вона може застосувати чи просто демонстративно випробувати ядерну зброю. Якщо програватиме Україна, Київ може вдатися до замовних убивств когось у вищих ланках російської влади». Більшість експертів сходяться на думці, що путін вестиме цю війну, допоки зможе, оскільки від її успіху залежить його політичне і, можливо, навіть фізичне існування. А зможе він, доки більшість росіян толеруватимуть зниження свого рівня життя. Досі російській владі вдавалося запобігти невдоволенню серед широких мас народу, однак і економіка ще була відносно «на плаву». На значні проблеми, які вдарять по середньому класу й найбідніших, економісти очікують протягом року. Першим дзвіночком великих негараздів у державі будуть проблеми з виплатою пенсій. Утім, доки це станеться, Україна може постраждати від серйознішої проблеми: у світі просто не залишиться достатньо потрібної Києву зброї. Європа і США розгортають свої виробничі потужності, однак за деякими позиціями навіть збільшення виробництва у кілька разів не покриє поточних потреб ЗСУ. Як висловився Марк Канчян, радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень, «[українська армія] витрачає боєприпаси з феноменальною швидкістю, тоді як американські засіки з ними відносно невеликі».

Позитивний для України прогноз щодо війни опублікувало американське видання The Atlantic. Джил Барднолар, старший науковий співробітник дослідницького центру Defense Priorities, запевняє, що нарощення росіянами кількості військ не вирішить долю війни. Зараз кількість людей не така важлива: піхота вже не збирається в натовпи, а змушена ховатися від точних снарядів, дронів або снайперів. Натреновані українські бійці з якісною технікою доволі швидко перебʼють наявних «мобіків» ― і путіну доведеться проводити мобілізацію знову. А в епоху інтернету й соцмереж стане очевидним, що це відбувається через провали російської армії ― відтак хтозна, кому нова хвиля мобілізації створить більше проблем, Києву чи Кремлю. Барднолар згадує події понад сторічної давнини, а саме роль росії у Першій світовій війні. Тоді російські війська теж ішли в наступ погано підготовленими. Тоді їм так само, як і зараз, бракувало рушниць. Нечисленне німецьке військо розбило росіян у битві під Танненбергом ― і імперія переналаштувалася на довгу війну. От тільки це завдало їй стільки проблем, що в підсумку росія вийшла з цієї війни найпершою. Та точку неповернення вже було пройдено, і росіяни скотились у подальший хаос, який призвів до зміни державного ладу. Частину з тодішніх помилок росія вже повторила.

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