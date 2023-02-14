Дослідження: Росія утримує не менше 6 тисяч українських дітей в місцях для «політичного перевиховання»

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Російський уряд керує розгалуженою мережею з десятків таборів, де він утримує тисячі українських дітей з початку війни проти України.

Про це повідомляє CNN.

Такі дані оприлюднені в доповіді, яку підготувала підтримувана Державним департаментом США Обсерваторія конфліктів та Єльська лабораторія гуманітарних досліджень. Обсерваторію створили минулого року для збору доказів воєнних злочинів росії в Україні.

«Доповідь містить тривожні нові подробиці про зусилля Москви з переселення, перевиховання, а іноді й військового навчання чи примусового всиновлення українських дітей. Такі дії є воєнними злочинами та можуть слугувати доказами того, що росія вчиняє геноцид», — пише видання.

У звіті встановлено, що понад шість тисяч українських дітей віком від кількох місяців до 17 років насильно вивезені до росії. Дослідники визначили 43 обʼєкти, де утримують дітей. Вони є частиною мережі, яка «тягнеться від одного кінця росії до іншого», включаючи окупований росією Крим, «східне узбережжя Тихого океану — ближче до Аляски, ніж до Москви», і Сибір.

«Основною метою таборів є політичне перевиховання», — сказав Натаніель Реймонд з Єльської лабораторії гуманітарних досліджень, зазначивши, що щонайменше 32 заклади, зазначені у звіті, «залучені до систематичних зусиль з перевиховання, занурюють дітей з України у російськоцентричну науку, культурно-патріотичне, а у двох випадках — саме військове виховання».