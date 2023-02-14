WSJ: США можуть передати Україні тисячі одиниць стрілецької зброї, яку вилучили в контрабандистів біля Ємену

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Wall Street Journal

США можуть передати Україні тисячі одиниць стрілецької зброї, яку вилучили в контрабандистів біля берегів Ємену. Цю зброю нібито відправляв Іран на підтримку єменських бойовиків.

Про це пише The Wall Street Journal.

Представники США розповіли, що розглядають передачу Україні понад пʼяти тисяч одиниць стрілецької зброї, понад 1,5 мільйона патронів, а також невеликої кількості протитанкових ракет і близько семи тисяч безконтактних підривників. Усю цю зброю вилучили останніми місяцями біля Ємену.

Видання зазначає, що цей незвичайний крок відкриє нове джерело вогневої міці, до якої США та її союзники зможуть приєднатися, оскільки вони щосили намагаються задовольнити потребу України у військовій підтримці. На Заході визнають, що на війні в Україні витрачається багато боєприпасів і це виснажує запаси союзників.

Однак Адміністрація президента США Джо Байдена мусить знайти юридичне виправдання вилучення зброї з одного конфлікту та передачі його до іншого. Ембарго ООН на постачання зброї до Ємену вимагає від США та їх союзників знищення, зберігання чи позбавлення захопленої зброї. За словами офіційних осіб США, юристи адміністрації Байдена розглядають питання про те, чи резолюція створює якийсь простір для маневру для передачі зброї Україні.