У Новій Зеландії оголосили надзвичайний стан по всій країні через масштабний циклон

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У Новій Зеландії оголосили загальний надзвичайний стан через циклон «Габріель». Третина населення країни відчула на собі його наслідки.

Про це пише BBC.

За всю історію Нової Зеландії надзвичайний стан вводять лише втретє. Через циклон у країні почалися сильні дощі та вітри, що і спричинило підтоплення, зсуви ґрунту та пошкодження інфраструктури.

Найбільше від негоди постраждав Північний острів. Саме там розташований Окленд — найбільше місто країни.

Багато людей довелося евакуювати, а дехто змушений був самостійно добиратися до суші вплав, бо річки повиходили з берегів. Рятувальники також забирали людей з дахів будинків.

Без електрики залишилися близько 250 тисяч людей. Повалені дерева пошкодили будинки та лінії комунікацій, а деякі населені пункти взагалі відрізали від зовнішнього світу.

Що стосується постраждалих, то наразі відомо лише про одного зниклого безвісти рятувальника. Ще один отримав важкі травми. У країні зазначили, що не зможуть самотужки впоратися з наслідками, тому їм вже пообіцяли допомогу Австралія та Велика Британія.