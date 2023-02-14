ЗМІ: У США попросив притулку росіянин, який працював над стратегічними бомбардувальниками Ту-160

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Російський інженер, який працював над створенням стратегічних бомбардувальників, попросив політичного притулку в США. Представники американського уряду вже повідомили, що цей чоловік потенційно представляє інтерес для США.

Про це пише Yahoo News.

Інженер разом із родиною вʼїхав до США з боку Мексики наприкінці грудня. Чоловік заявив, що працював на заводі, який виробляє російські стратегічні бомбардувальники Ту-160, та сказав прикордонникам, що має інформацію, яка становить інтерес для американського уряду.

Чоловік розповів, що боїться переслідування за участь у протестах на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Пізніше він заявив, що має інформацію, цікаву для уряду США. Чоловік розповів, що з 2018 по 2021 рік він працював інженером на заводі з виробництва літаків марки «Ту» (Туполєв) у Казані, де займався будівництвом Ту-160.

Американські відомства перевіряли росіянина та його колишнє місце роботи близько місяця. За словами двох співрозмовників Yahoo News, в середині січня його визнали таким, що заслуговує на довіру і представляє потенційний інтерес для США, після чого допитали у ФБР. Правоохоронців, на думку видання, цікавлять деталі виробництва літака, а також питання, які стосуються системи електронної пошти, програмного забезпечення, персоналу та обладнання, яке використовується авіабудівним заводом.

«Звичайно, ми добре знаємо російський бомбардувальник. Але реальні характеристики, ядерні можливості — є речі, про які нам було б цікаво почути, якщо цей чоловік заслуговує на довіру. Головне: чи модернізували вони літак для гіперзвукових ракет. Чи знає менеджер обʼєкта про модифікацію бомбардувальників під запуск гіперзвукових ракет? Він може», — заявив один з американських посадовців, зазначивши, що зараз США не мають змоги збивати гіперзвукові ракети.

Ту-160 («Білий лебідь») — міжконтинентальний надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений у конструкторському бюро «Туполєв» у 1970-х роках. Росіяни називають його найбільшим і найпотужнішим в історії військової авіації надзвуковим літаком, а також найважчим бойовим літаком у світі.