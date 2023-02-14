NYT опублікувала відео удару російської ракети по автомобілю іноземних волонтерів у Бахмуті. Тоді одна людина загинула, а 5 були поранені

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Газета The New York Times опублікувала відео удару росіян по автомобілю з іноземними волонтерами у Бахмуті. Від удару один волонтер загинув, ще пʼятеро отримали поранення.

Відео удару NYT опублікувала на своєму сайті.

Там розповіли, що росіяни вдарили по машині волонтерів за кілька хвилин після того, як ті почали надавати допомогу пораненому цивільному. Спочатку вважалося, що цей удар був ненавмисним, але тепер видання вважає, що росіяни цілеспрямовано стріляли саме по волонтерах.

По автомобілю вистрілили протитанковою керованою ракетою із системи «Корнет», яка є на озброєнні російської армії. До того ж машина волонтерів мала чіткі розпізнавальні знаки медиків, а «Корнет» має можливість для операторів детально роздивитися свою ціль. Запуск ракети відбувся з території, де стоять російські позиції.

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