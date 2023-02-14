Євросоюз додав рф до «сірого списку» податкових юрисдикцій. Що це означає
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Європейський Союз оновив «сірий список» податкових юрисдикцій, додавши до нього росію, Коста-Рику, Британські Віргінські Острови та Маршалові Острови.
Про це повідомила пресслужба Ради Європейського Союзу.
Тепер перелік юрисдикцій, з якими не співпрацюватиме ЄС, налічує 16 країн, здебільшого це офшори:
- Американське Самоа;
- Ангілья;
- Багамські Острови;
- Британські Віргінські Острови;
- Коста-Рика;
- Фіджі;
- Гуам;
- Маршаллові Острови;
- Палау;
- Панама;
- росія;
- Самоа;
- Тринідад і Тобаго;
- Острови Теркс і Кайкос;
- Віргінські Острови США;
- Вануату.
Євросоюз пропонує цим країнам покращити свою правову базу для розвʼязання виявлених проблем. Росію до переліку додали після перевірки нового законодавства, ухваленого в рф протягом 2022 року, оскільки воно не відповідає критеріям належного податкового управління. Перевірка встановила, що росія «не виконала зобовʼязань щодо усунення шкідливих аспектів спеціального режиму для міжнародних холдингових компаній».
Діалог з рф про оподаткування зайшов у глухий кут після її вторгнення в Україну, вказує ЄС.
Водночас із «сірого списку» податкових юрисдикцій виключили Північну Македонію, Барбадос, Ямайку та Уругвай, які успішно виконали свої зобовʼязання.
Уперше «сірий список» склали у грудні 2017 року. Наступний його перегляд запланований на жовтень 2023 року.