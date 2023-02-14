Євросоюз додав рф до «сірого списку» податкових юрисдикцій. Що це означає

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Reuters / «Бабель»

Європейський Союз оновив «сірий список» податкових юрисдикцій, додавши до нього росію, Коста-Рику, Британські Віргінські Острови та Маршалові Острови.

Про це повідомила пресслужба Ради Європейського Союзу.

Тепер перелік юрисдикцій, з якими не співпрацюватиме ЄС, налічує 16 країн, здебільшого це офшори:

Американське Самоа;

Ангілья;

Багамські Острови;

Британські Віргінські Острови;

Коста-Рика;

Фіджі;

Гуам;

Маршаллові Острови;

Палау;

Панама;

росія;

Самоа;

Тринідад і Тобаго;

Острови Теркс і Кайкос;

Віргінські Острови США;

Вануату.

Євросоюз пропонує цим країнам покращити свою правову базу для розвʼязання виявлених проблем. Росію до переліку додали після перевірки нового законодавства, ухваленого в рф протягом 2022 року, оскільки воно не відповідає критеріям належного податкового управління. Перевірка встановила, що росія «не виконала зобовʼязань щодо усунення шкідливих аспектів спеціального режиму для міжнародних холдингових компаній».

Діалог з рф про оподаткування зайшов у глухий кут після її вторгнення в Україну, вказує ЄС.

Водночас із «сірого списку» податкових юрисдикцій виключили Північну Македонію, Барбадос, Ямайку та Уругвай, які успішно виконали свої зобовʼязання.

Уперше «сірий список» склали у грудні 2017 року. Наступний його перегляд запланований на жовтень 2023 року.