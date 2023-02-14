Вісім країн постачатимуть Україні танки Leopard

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French Embassy in the U.S. / Flickr

Вісім країн постачатимуть Україні танки німецького виробництва Leopard. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Водночас США і Польща відправлять ЗСУ інші танки.

Про це на зустрічі у форматі «Рамштайн» повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

За його словами, США, Німеччина, Нідерланди поставлять Україні системи протиповітряної оборони американського виробництва Patriot. Крім того, США та Чехія дадуть танки додатково до вже отриманих від Польщі Т-72.

Франція та Італія зобовʼязалися надати французько-італійські системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Ще кілька країн ведуть роботу щодо постачання боєприпасів, зазначив глава Пентагону.

Деталі про кількість і терміни поставок вказаної техніки Остін не повідомив.