Глава Донецької ОВА Павло Кириленко: У Бахмуті залишилось до 5 тисяч людей

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Reuters

У місті Бахмут Донецької області залишається менше ніж пʼять тисяч жителів.

Про це в ефірі телемарафону 14 лютого повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Також у місті залишилось менше ніж 140 дітей. Усіх 12 тисяч дітей із дитбудинків і складних сімей вивезли.

Наразі вʼїхати та виїхати з Бахмуту можуть лише люди, які там прописані. Стороннім вʼїзд туди заборонений, журналісти туди їздять за заявками на військову адміністрацію.