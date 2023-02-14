Глава Донецької ОВА Павло Кириленко: У Бахмуті залишилось до 5 тисяч людей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Reuters
У місті Бахмут Донецької області залишається менше ніж пʼять тисяч жителів.
Про це в ефірі телемарафону 14 лютого повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Також у місті залишилось менше ніж 140 дітей. Усіх 12 тисяч дітей із дитбудинків і складних сімей вивезли.
Наразі вʼїхати та виїхати з Бахмуту можуть лише люди, які там прописані. Стороннім вʼїзд туди заборонений, журналісти туди їздять за заявками на військову адміністрацію.