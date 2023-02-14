Болгарія з 2014 року не застосовувала санкції ЄС до росіян

Новини

Alicia Fagerving / Wikipedia

Болгарія після 2014 року не запроваджувала санкції проти російських громадян або компаній, включених до санкційного списку ЄС. Єдині обмеження вони ввели у 2014 році після анексії Криму.

Про це йдеться у відповідях, наданих Національною податковою службою країни на запит від Euractive і Mediapool.bg.

У Болгарії майже 300 тисяч росіян володіють понад 500 тисячами обʼєктів нерухомості. Податкова служба визнає, що повинна застосовувати правила ЄС щодо санкцій, однак поки що цього не зробила.

Болгарська правова система передбачає лише процедуру арешту активів, а не їх заморожування. Як пояснили юристи, згідно з правилами країни ЄС повинні підпорядковуватися санкціям, тобто податкові органи мають ініціювати процедуру заморожування, навіть якщо жодне національне законодавство не передбачає таких процедур.

Крім того, у відповідь на запит журналістів зазначили, що за останні 8 років податкове відомство не видало жодного акту про накладення санкцій.

У відомстві заявили, що в разі застосування санкцій у майбутньому не розголошуватимуть імена й активи осіб, які можуть бути піддані санкціям, оскільки ці дані є персональними й тому захищені Загальною директивою ЄС про захист даних (GDPR).

Однак сайт розслідувань Bird.bg уже оприлюднив деякі імена із санкційного списку ЄС. Серед них — Сергій Чемезов, Максим Топілін, Володимир Плігін та Олексій Чепа, які володіють нерухомістю на узбережжі Чорного моря через своїх родичів.