Укргідрометцентр попередив про можливі підтоплення у двох областях через розлив Десни
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Український гідрометеорологічний центр попередив про можливі підтоплення в Чернігівській та Київській областях через розлив річки Десна. Вода може підтопити дороги.
Про це пише Укргідрометцентр у своєму Facebook.
Там зазначили, що значне затоплення заплави спостерігатиметься 13—16 лютого. Через це можуть бути підтоплені дороги між прирічковими селами, а також частково затоплені деякі населені пункти в районі Чернігова.
Також очікується затоплення деяких доріг у Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівської області.
У Київській області існує загроза в Броварському районі, неподалік села Літки. Там можливі різкі коливання рівнів води до 0,1—0,6 м за добу, є ймовірність підтоплення лівого берега Десни.