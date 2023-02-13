Укргідрометцентр попередив про можливі підтоплення у двох областях через розлив Десни

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Український гідрометеорологічний центр попередив про можливі підтоплення в Чернігівській та Київській областях через розлив річки Десна. Вода може підтопити дороги.

Про це пише Укргідрометцентр у своєму Facebook.

Там зазначили, що значне затоплення заплави спостерігатиметься 13—16 лютого. Через це можуть бути підтоплені дороги між прирічковими селами, а також частково затоплені деякі населені пункти в районі Чернігова.

Також очікується затоплення деяких доріг у Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівської області.

У Київській області існує загроза в Броварському районі, неподалік села Літки. Там можливі різкі коливання рівнів води до 0,1—0,6 м за добу, є ймовірність підтоплення лівого берега Десни.