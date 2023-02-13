НАТО планує закликати членів Альянсу збільшити запаси боєприпасів через витрати на допомогу Україні

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Чекачков Ігор / УНІАН

НАТО планує закликати членів Альянсу збільшити свої запаси боєприпасів через витрати на допомогу Україні. Також там зазначають, що колишніх запасів недостатньо в разі повномасштабного конфлікту.

Про це пише Reuters.

Ще напередодні вторгнення росії в Україну країни-члени НАТО не виконували зобовʼязання щодо накопичення запасів боєприпасів. Адже багато хто вважав, що великомасштабні бойові дії та війни на виснаження пішли в минуле.

Але темпи поставок боєприпасів в Україну, яка щодня використовує до 10 тисяч артилерійських снарядів, вичерпали запаси НАТО та оголили проблеми в ланцюгах поставок, ефективності та швидкості виготовлення.

«Якби Європі довелося воювати з росією, у деяких країн закінчилися б боєприпаси за лічені дні», —розповів один із європейських дипломатів.

У НАТО розповіли виданню на умовах анонімності, що недавно Альянс завершив перевірку наявності боєприпасів. Точна кількість засекречена, але наразі вони поступово вичерпуються. Тому Альянс поставить перед кожною країною завдання нарощувати запаси боєприпасів.

За даними чиновників із НАТО, найбільша проблема в союзників зі снарядами 155 мм для артилерії, а також ракетами до HIMARS і зенітними ракетами для систем ППО.