Колишній перший заступник глави МОЗ отримав підозру. Він нібито сприяв реєстрації в Україні ліків недоведеної якості
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Колишній перший заступник міністра охорони здоровʼя Олександр Комаріда отримав підозру. Його звинувачують у сприянні незаконній реєстрації ліків недоведеної якості.
Про це пише пресслужба СБУ.
Слідство встановило, що він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень. А значить, цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у «прискореному» режимі.
Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та кола причетних до нього осіб.
Самому Комаріді оголосили про підозру за ст. 321-2 Кримінального кодексу України (Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів). Йому загрожує до пʼяти-восьми років позбавлення волі.
- Посаду першого заступника міністра охорони здоровʼя Комаріда обіймав з вересня 2021 року. Його звільнили 9 лютого 2023 року.
- У червні 2021 року Комаріда був призначений заступником міністра охорони здоровʼя з євроінтеграції, до цього призначення він обіймав посаду генерального директора фармацевтичного директорату Міністерства охорони здоровʼя.