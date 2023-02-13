Колишній перший заступник глави МОЗ отримав підозру. Він нібито сприяв реєстрації в Україні ліків недоведеної якості

Новини

Колишній перший заступник міністра охорони здоровʼя Олександр Комаріда отримав підозру. Його звинувачують у сприянні незаконній реєстрації ліків недоведеної якості.

Про це пише пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень. А значить, цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у «прискореному» режимі.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та кола причетних до нього осіб.

Самому Комаріді оголосили про підозру за ст. 321-2 Кримінального кодексу України (Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів). Йому загрожує до пʼяти-восьми років позбавлення волі.