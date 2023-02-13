Данія передала Україні всі свої гаубиці Caesar

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Reuters / «Бабель»

Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці типу Caesar французького виробництва. Ідеться про 19 самохідних артилерійських установок калібру 155 мм.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

«Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці CAESAR. Справжній друг, який знає, що наша боротьба — це боротьба Європи. Дякуємо, Даніє!» — зазначила пресслужба.

Разом із передачею техніки передбачається також навчання українських військових.