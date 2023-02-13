Невідомі хакери атакували сайти НАТО

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Markus Spiske / Unsplash

Невідомі хакери увечері неділі 12 лютого атакували сайти НАТО. Це могла зробити хакерська група, повʼязана з росією.

Про це пише dpa.

У неділю в соцмережах почали поширювати інформацію, що пов’язана з рф хакерська група Killnet нібито анонсувала кібератаку на сайти Альянсу. Через деякий час сайт штаб-квартири Сил спецоперацій (NSHQ) перестав відкриватися.

Речниця НАТО підтвердила, що фахівці Альянсу «розбираються з інцидентом, спрямованим проти кількох сайтів». На офіційних сторінках Альянсу після того не публікували жодних заяв у зв’язку з інцидентом.

Основний сайт НАТО наразі працює, як і сайт Парламентської асамблеї НАТО, а сайт NSHQ, схоже, недоступний.