На Дніпрі з дрейфуючих крижин врятували 41 рибалку

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У Дніпропетровській області поблизу села Шульгівка рятувальник довелося знімати рибалок з дрейфуючих крижин.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 12 лютого об 11:50 до служби порятунку звернулися очевидці. Вони розповіли про дві крижини з людьми, які дрейфують на відстані 150 метрів від берега.

На місце відправили водолазно-рятувальну групу, яка зняла з криги 35 рибалок. Ще шістьох врятували місцеві мешканці.