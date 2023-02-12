Зеленський запровадив санкції проти 200 людей, повʼязаних із росією

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Reuters / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про запровадження персональних санкцій проти 200 фізичних осіб, повʼязаних з рф.

Відповідний документ № 75/2023 разом з відповідним рішенням РНБО та додатком до нього розміщено на сайті глави держави.

Повний пакет санкційних обмежень запроваджують на 50 років.

Обмеження стосуються здебільшого громадян росії. Санкції зокрема запроваджені проти російського дипломата, одного з найближчих помічників диктатора Володимира Путіна з питань зовнішньоекономічної політики Юрія Ушакова.

Також під санкції потрапив український колаборант Андрій Чернічук, якого російська компанія Росатом призначила «генеральним директором» тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Указ президента набуває чинності від дати публікації.