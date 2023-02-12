ЗСУ вдарили по ворожих складах на лівобережжі Херсонщини та вразили два човни ДРГ

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Reuters / «Бабель»

Сили оборони України вдарили по росіянах на тимчасово окупованій території Херсонської області — у Каховці та Олешках ЗСУ знищили склади боєприпасів та ПММ, а на Дніпрі вразили два ворожих човни.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Якщо протягом минулої доби ворог більш ніж 55 разів обстрілював мирні населені пункти, то наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація виконали у відповідь понад 60 бойових завдань», — сказала Гуменюк і додала, що є влучання по пунктах зберігання боєприпасів у Каховці та паливно-мастильних матеріалів у Олешках.

Також Сили оборони пошкодили великокаліберну артилерію ворога: попередньо йдеться про понад пʼять одиниць артилерії та три одиниці автомобільної техніки.

Гуменюк додала, що уражено два човни, які росіяни продовжують готувати для маневрування диверсійно-розвідувальних груп у дельті Дніпра.