The Telegraph: Британія розглядає можливість виробництва своєї зброї в Україні

Новини

The Telegraph із посиланням на джерела пише, що високопосадовці британської оборонної промисловості обговорюють з Києвом можливість виробництва своєї зброї в Україні. Інші європейські оборонні компанії також ведуть такі переговори з Україною.

За даними видання, ці угоди в подальшому означатимуть поглиблення звʼязків країни з НАТО.

«Британські керівники їздили в Україну для розгляду можливості створення спільних підприємств, які вироблятимуть зброю, зокрема артилерію, та транспортні засоби на місці за ліцензією», — пише видання.

У премʼєр-міністра та в Міноборони Великої Британії відмовилися від коментарів, заявивши, що це справа промисловості.

Якщо відповідний договір таки укладуть, то це стане першим випадком спільного виробництва західного озброєння на території України.