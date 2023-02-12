The Telegraph: Британія розглядає можливість виробництва своєї зброї в Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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The Telegraph із посиланням на джерела пише, що високопосадовці британської оборонної промисловості обговорюють з Києвом можливість виробництва своєї зброї в Україні. Інші європейські оборонні компанії також ведуть такі переговори з Україною.
За даними видання, ці угоди в подальшому означатимуть поглиблення звʼязків країни з НАТО.
«Британські керівники їздили в Україну для розгляду можливості створення спільних підприємств, які вироблятимуть зброю, зокрема артилерію, та транспортні засоби на місці за ліцензією», — пише видання.
У премʼєр-міністра та в Міноборони Великої Британії відмовилися від коментарів, заявивши, що це справа промисловості.
Якщо відповідний договір таки укладуть, то це стане першим випадком спільного виробництва західного озброєння на території України.