Зеленський: Україна стане членом НАТО після перемоги у війні, а членом ЄС — за два роки

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Reuters / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що за два роки Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу.

Про це гарант сказав під час виступу на саміті, організованому банком JP Morgan.

«Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки», — зазначив президент і додав, що після перемоги у війні Україна стане країною-членом НАТО.

«Ми вважаємо, що будемо в НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет з гарантій безпеки правильний. Тому що вони ухвалюють рішення повільно, це бюрократія. І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО», — наголосив він.