Сили оборони ліквідували ще 1 140 російських окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Українські військові протягом 10 лютого знищили 1 140 окупантів. За час повномасштабної війни росія вже втратила приблизно 136 880 своїх солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також окупанти втрачають техніку:
- танки — 3 267 (+9 за вчора);
- бойові броньовані машини — 6 474 (+3);
- артилерійські системи — 2 270 (+19);
- реактивні системи залпового вогню — 463;
- засоби протиповітряної оборони — 234 (+1);
- літаки — 295;
- гелікоптери — 286 (+1);
- безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1 997 (+27);
- крилаті ракети — 857 (+61);
- кораблі / катери — 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 5 134 (+8);
- спеціальна техніка — 214 (+3).
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Кремінна, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка на Донеччині.