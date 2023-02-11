Сили оборони ліквідували ще 1 140 російських окупантів

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Українські військові протягом 10 лютого знищили 1 140 окупантів. За час повномасштабної війни росія вже втратила приблизно 136 880 своїх солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також окупанти втрачають техніку:

танки — 3 267 (+9 за вчора);

бойові броньовані машини — 6 474 (+3);

артилерійські системи — 2 270 (+19);

реактивні системи залпового вогню — 463;

засоби протиповітряної оборони — 234 (+1);

літаки — 295;

гелікоптери — 286 (+1);

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1 997 (+27);

крилаті ракети — 857 (+61);

кораблі / катери — 18;

автомобільна техніка та автоцистерни — 5 134 (+8);

спеціальна техніка — 214 (+3).

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Кремінна, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка на Донеччині.