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Сили оборони ліквідували ще 1 140 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Українські військові протягом 10 лютого знищили 1 140 окупантів. За час повномасштабної війни росія вже втратила приблизно 136 880 своїх солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також окупанти втрачають техніку:

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Кремінна, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка на Донеччині.