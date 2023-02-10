Поліція затримала власника ювелірної майстерні в Києві, в якій стався вибух газових балонів. Там загинули четверо людей

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Facebook / Прокуратура міста Києва

Поліція затримала власника ювелірної майстерні в Києві, в якій вибухнули газові балони. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це пише Київська міська прокуратура.

Там розповіли, що у приміщенні, де стався вибух, був цех із виготовлення та обробки ювелірних виробів. Під час роботи працівники використовували газове обладнання. Слідчі встановили, що деякі його елементи були виготовлені кустарним способом, а газові балони розміщувалися там, де працюють люди, що суперечить правилам безпеки.

«Також встановлено, що з працівниками інструктажі та навчання з охорони праці та дотримання норм пожежної безпеки не проводились, їх не було забезпечено засобами колективного та індивідуального захисту», — повідомили у прокуратурі.

Через недбалі дії стався вибух газових балонів. У приміщенні в цей момент перебували майже 2о працівників.

Власника майстерні затримали за порушення правил безпеки з охорони праці, які призвели до загибелі людей. Йому загрожує до 8 років вʼязниці.