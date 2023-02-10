Поліція затримала власника ювелірної майстерні в Києві, в якій стався вибух газових балонів. Там загинули четверо людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Facebook / Прокуратура міста Києва
Поліція затримала власника ювелірної майстерні в Києві, в якій вибухнули газові балони. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Про це пише Київська міська прокуратура.
Там розповіли, що у приміщенні, де стався вибух, був цех із виготовлення та обробки ювелірних виробів. Під час роботи працівники використовували газове обладнання. Слідчі встановили, що деякі його елементи були виготовлені кустарним способом, а газові балони розміщувалися там, де працюють люди, що суперечить правилам безпеки.
«Також встановлено, що з працівниками інструктажі та навчання з охорони праці та дотримання норм пожежної безпеки не проводились, їх не було забезпечено засобами колективного та індивідуального захисту», — повідомили у прокуратурі.
Через недбалі дії стався вибух газових балонів. У приміщенні в цей момент перебували майже 2о працівників.
Власника майстерні затримали за порушення правил безпеки з охорони праці, які призвели до загибелі людей. Йому загрожує до 8 років вʼязниці.
- 9 лютого в Дарницькому районі Києва вибухнув газовий балон на території колишнього заводу. Вибух стався в одноповерховому складі, зруйнувалась будівля площею 500 квадратних метрів. Загинули четверо людей, ще пʼятеро отримали поранення.