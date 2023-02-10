Уряд Молдови пішов у відставку

Новини

Flickr / Konstantin T

Президент Молдови Майя Санду заявила про відставку уряду країни. Премʼєр-міністр країни Наталія Гаврилиця оголосила, що йде з посади.

«Після півтора року перебування на посаді я заявляю про свою відставку», — сказала Гаврилиця на сьогоднішньому брифінгу.

Премʼєрка подякувала всім, із ким працювала на цій посаді, а також перерахувала досягнення свого Кабміну.

«Я йду з почуттям виконаного обовʼязку та спокійним серцем. Дорогі громадяни, закликаю вас залишатися солідарними, щоб перетворити Молдову на європейську державу», — наголосила вона.

Згідно з законом, президент підписує указ про відставку уряду, Кабмін продовжує виконувати обов'язки до складення присяги новим складом уряду.

Президент висуває кандидатуру нового прем'єр-міністра в парламенті, після консультацій із парламентськими фракціями. Протягом 15 днів кандидат на посаду прем'єра представляє парламенту та просить висловити вотум довіри новому Кабінету міністрів.

Правляча партія «Дія і солідарність» (PAS) має 63 депутатські мандати в парламенті. Затвердження уряду проводиться простою більшістю — 51 зі 101 депутата.

Ця ротація відбулася на тлі інформації української і молдовської розвідок про підготовку росією заходів з дестабілізації всередині країни.