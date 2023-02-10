Уряд Молдови пішов у відставку
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr / Konstantin T
Президент Молдови Майя Санду заявила про відставку уряду країни. Премʼєр-міністр країни Наталія Гаврилиця оголосила, що йде з посади.
«Після півтора року перебування на посаді я заявляю про свою відставку», — сказала Гаврилиця на сьогоднішньому брифінгу.
Премʼєрка подякувала всім, із ким працювала на цій посаді, а також перерахувала досягнення свого Кабміну.
«Я йду з почуттям виконаного обовʼязку та спокійним серцем. Дорогі громадяни, закликаю вас залишатися солідарними, щоб перетворити Молдову на європейську державу», — наголосила вона.
Згідно з законом, президент підписує указ про відставку уряду, Кабмін продовжує виконувати обов'язки до складення присяги новим складом уряду.
Президент висуває кандидатуру нового прем'єр-міністра в парламенті, після консультацій із парламентськими фракціями. Протягом 15 днів кандидат на посаду прем'єра представляє парламенту та просить висловити вотум довіри новому Кабінету міністрів.
Правляча партія «Дія і солідарність» (PAS) має 63 депутатські мандати в парламенті. Затвердження уряду проводиться простою більшістю — 51 зі 101 депутата.
Ця ротація відбулася на тлі інформації української і молдовської розвідок про підготовку росією заходів з дестабілізації всередині країни.
- Глава уряду Молдови Наталія Гаврилиця та її Кабінет міністрів склали присягу в серпні 2021 року.