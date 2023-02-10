Нардепу від ОПзЖ Олегу Волошину повідомили про підозру в держзраді

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Sophia Sereda / Facebook

Народному депутату України Олегу Волошину від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» повідомили про підозру за фактами вчинення державної зради та нанесення умисного легкого тілесного ушкодження.

За даними слідства, він допомагав росії та її представникам проводити підривну діяльність проти України.

Він поширював висловлювання, спрямовані на створення в суспільстві проросійських настроїв. Визнавав правомірними і виправдовував створення на території України самопроголошених так званих «ЛНР/ДНР».

Також народний обранець підозрюється в умисному легкому тілесному ушкодженні активісту.

Слідством встановлено, що напередодні широкомасштабного вторгнення держави-агресора підозрюваний покинув територію України та на цей час перебуває в рф.

Наразі тривають обшуки за місцем проживання народного депутата України, його родичів та помічників.