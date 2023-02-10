Масована ракетна атака на Україну — що відомо наразі

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Вранці 10 лютого росія почала чотирнадцяту терористичну атаку на енергетичну систему України. У низці областей досі лунають вибухи, працює протиповітряна оборона.

У Києві та області спрацювала ППО, уламки однієї ракети впали в Голосіївському районі столиці та пошкодили два автомобілі, будинок та електромережі.

Інформацію про постраждалих уточнюють.

У Харкові приблизно о 10-й ранку був один удар по критичній інфраструктурі. Внаслідок ворожого удару в Харкові 150 тисяч людей лишилися без світла. Загалом в області внаслідок ракетної атаки російських військ поранено 7 людей, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Хмельницькому чутно звуки вибухів, повідомив міський голова Олександр Симчишин. Він написав, що можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами.

У Полтавській області працює протиповітряна оборона, написав голова ОВА Дмитро Лунін.

На Львівщині, Вінниччині та Франківщині також спрацювала ППО, однак атака на області ще триває.