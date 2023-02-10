У Києві та двох областях через загрозу обстрілу вводять екстрені відключення світла

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Через загрозу ракетної атаки в Києві, Київській та Дніпропетровській областях почалися екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК.

«Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі», — уточнили в компанії.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко попередив, що росіяни підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. По всій Україні оголошена повітряна тривога.