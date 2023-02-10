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Сили оборони ліквідували ще 730 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Українські військові протягом 9 лютого знищили 730 окупантів. За час повномасштабної війни росія вже втратила приблизно 135 740 своїх солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також окупанти втрачають техніку:

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Стельмахівка і Діброва — Луганської, та Федорівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Авдіївка, Красногорівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині.