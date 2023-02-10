Сили оборони ліквідували ще 730 російських окупантів

Новини

Українські військові протягом 9 лютого знищили 730 окупантів. За час повномасштабної війни росія вже втратила приблизно 135 740 своїх солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також окупанти втрачають техніку:

танки — 3 258 (+3 за вчора);

бойові броньовані машини — 6 471 (+3);

артилерійські системи — 2 251 (+7);

реактивні системи залпового вогню — 463;

засоби протиповітряної оборони — 233 (+1);

літаки — 295;

гелікоптери — 286 (+1);

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1 970(+3);

крилаті ракети — 796;

кораблі/катери — 18;

автомобільна техніка та автоцистерни — 5 126 (+5);

спеціальна техніка — 211.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Стельмахівка і Діброва — Луганської, та Федорівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Авдіївка, Красногорівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині.