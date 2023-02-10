Сили оборони ліквідували ще 730 російських окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Українські військові протягом 9 лютого знищили 730 окупантів. За час повномасштабної війни росія вже втратила приблизно 135 740 своїх солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також окупанти втрачають техніку:
- танки — 3 258 (+3 за вчора);
- бойові броньовані машини — 6 471 (+3);
- артилерійські системи — 2 251 (+7);
- реактивні системи залпового вогню — 463;
- засоби протиповітряної оборони — 233 (+1);
- літаки — 295;
- гелікоптери — 286 (+1);
- безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1 970(+3);
- крилаті ракети — 796;
- кораблі/катери — 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 5 126 (+5);
- спеціальна техніка — 211.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Стельмахівка і Діброва — Луганської, та Федорівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Авдіївка, Красногорівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині.