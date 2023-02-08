Зеленський поїхав до Британії за «крилами» ― і надав повній проблем країні відчуття крил. Провідні медіа світу про війну 8 лютого

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«Бабель»

«Путін правий: війна в Україні ― справді провина США» ― колонка під такою назвою вийшла на Daily Beast. Її автор Крейг Копетас має на увазі не підтримку Вашингтоном прозахідного вектора України чи розширення НАТО, а навпаки занадто тривалу дружбу з росією. США вели бізнес із Москвою всі 30 років після розпаду Радянського Союзу. І тоді, коли стало очевидним, що путін будує репресивну структуру держави. І тоді, «коли його страхопудала з державних телеканалів почали погрожувати світу ядерним ударом». І тоді, коли росія вгрузала у брудні справи в Африці чи Сирії. Увесь цей час американські бізнеси вільно вели справи з росією, накачуючи її економіку грішми та технологіями, що дозволило їй наростити військову потужність. Захід розраховував, що торгівля і причетність до розвиненого світу поставлять російський народ на демократичні рейки. «От тільки росія не народ, ― пише Копетас. ― Це злочинне підприємство, яке має на меті особисте збагачення керівництва шляхом викачування ресурсів із решти світу. Армія та пропаганда ― один з основних його інструментів». Очевидно, що путін будує щось на кшталт Радянського Союзу 2.0 ― «але без шансів, що колись його очолить хтось на кшталт Горбачова або, тим паче, Єльцина». І це, на думку Копетаса, ясно вже давно. «Якби Захід і, зокрема, Вашингтон раніше перекрили потік інвестицій в російську економіку, це дивне утворення принаймні не мало б ресурсу нападати на інші країни», ― резюмує автор.

Про візит Зеленського до Британії, який лише кілька годин як завершився, уже виходять підсумкові колонки. Зокрема, на Bloomberg своїми враженнями від поведінки та промов українського лідера поділилася Тереза Рафаель, експертка з британської політики, у минулому редакторка в The Wall Street Journal Europe. По-перше, символічно те, що з початку повномасштабної війни другий після Вашингтону закордонний візит Зеленський здійснив саме в Лондон. Це підкреслює цінність британської підтримки для України та роль, яку Лондон намагається відігравати в цьому конфлікті. Завдяки Борису Джонсону, якого не раз згадував Зеленський у своїх британських виступах, Сполучене Королівство стало щедрим постачальником зброї для Києва і підтримувало українців в особливо складний, початковий період війни. «І тоді як Україні ця підтримка допомогла встояти, Британії вона теж принесла чимало», ― пише Рафаель. Останніми роками Британія ― це країна з політичною кризою, скандальним і, можливо, помилковим виходом із ЄС, численними економічними викликами. Це країна, яка через не найбільш мудрі недавні рішення зараз виглядає ображеною сама на себе. Однак участь у долі України допомагає британцям почуватися піднесено. Зеленський лише підкидає дров у вогонь, говорячи про те, що це не просто війна між двома країнами ― це війна вільного світу проти мороку, а її наслідки визначать багато в житті майбутніх поколінь. «Мало що зараз приємніше для вух британців, ніж фраза Зеленського: “Світ майбутнього потребуватиме вашого лідерства так само, як української сміливості”», ― завершує колонку Рафаель.

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