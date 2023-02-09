У TikTok заблокували понад 1,6 тисячі акаунтів, які поширювали російську пропаганду

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Flickr / fanncy tik

Соціальна мережа TikTok виявила та заблокувала 1 682 акаунти, які розповсюджували російську пропаганду про війну в Україні на європейську аудиторію.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Мережа працювала з росії, її основною аудиторією були мешканці Німеччини, Італії та Великої Британії. Люди, які стоять за цими обліковими записами, створили локалізовані неавтентичні облікові записи та ділилися контентом німецькою, італійською та англійською мовами, який створювали за допомогою синтезу мови, посилюючи проросійську точку зору, спрямовану на дискурс про війну в Україні. Загалом у заблокованих облікових записів було понад 130 тисяч підписників.

Також TikTok заблокувала грузинську мережу, яка розповсюджувала пропаганду на російськомовних користувачів. За оцінками компанії, мережа працювала з Грузії та орієнтувалася на російськомовну аудиторію, переважно в Казахстані, Білорусі та Україні. Люди, які стоять за цими обліковими записами, ділилися контентом російською мовою, використовуючи фальшиві облікові записи, які видавали себе за агентства новин, що поширюють проросійську точку зору щодо війни в Україні.