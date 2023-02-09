У Києві пролунав вибух на території колишнього заводу, щонайменше троє загиблих

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У Дарницькому районі Києва вибухнув газовий балон на території колишнього заводу.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Вибух пролунав о 15:45. Станом на вечір відомо про трьох загиблих та пʼятьох госпіталізованих. Одна людина опинилася під завалами.

Пізніше Кличко уточнив, що вибух стався в одноповерховому складі, зруйнувалась будівля на площі 500 квадратних метрів. Причини вибуху зʼясовують.

Поліція ж повідомила, що відкрила справу за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт.