У Києві пролунав вибух на території колишнього заводу, щонайменше троє загиблих
- Автори:
- Ангеліна Шеремет, Олег Панфілович
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У Дарницькому районі Києва вибухнув газовий балон на території колишнього заводу.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Вибух пролунав о 15:45. Станом на вечір відомо про трьох загиблих та пʼятьох госпіталізованих. Одна людина опинилася під завалами.
Пізніше Кличко уточнив, що вибух стався в одноповерховому складі, зруйнувалась будівля на площі 500 квадратних метрів. Причини вибуху зʼясовують.
Поліція ж повідомила, що відкрила справу за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт.