Нардеп від «Слуги народу» отримав підозру за недекларований Lexus

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Олександр Корнієнко / Facebook

Національне антикорупційне бюро України почало розслідування щодо чинного нардепа, який не задекларував Lexus 2020 року випуску вартістю майже 1,9 млн грн.

Автівка хоч і належала його батькові, але від моменту її купівлі нею користувався нардеп разом із дружиною.

Бюро та САП повідомили йому про підозру, однак місцеперебування нардепа не встановлено.

За даними джерел «Бабеля» у парламенті та правоохоронних органах, ідеться про нардепа від «Слуги народу» Сергія Нагорняка.

Він також член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності.